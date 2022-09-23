"Протесты приобретут другой характер": Жданов оценил, мобилизуют ли в РФ срочников, окончивших службу

Скорее всего, в России будут мобилизовать и срочники, окончивших военную службу, которые должны были демобилизоваться этой осенью. Если это случится, протесты в РФ приобретут совсем другой характер.

Протестные настроения в России в этом случае возрастут.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Да, конечно же, Российская Федерация, скорее всего, этих срочников (окончивших службу – ред.) призовет. По истечении срока службы они их могут действительно перевести в категорию мобилизованных. Второй момент – им могут предложить подписать контракт. И третий момент – они могут указом президента России продлить срок их пребывания в вооруженных силах. Но для этого нужны основания. Надо будет ввести либо особое время, либо чрезвычайное положение, либо военное положение – тогда будут юридические основания", – пояснил Жданов.

"Но на мой взгляд, здесь даже к гадалке не надо ходить, можно точно сказать – если они сейчас всех срочников, которые должны были демобилизоваться осенью, переведут в категорию мобилизованных, это будет огромный скачок в плане протестного настроения. То есть этих молодых пацанов, которые отслужили, если их переведут в категорию мобилизованных, вот увидите, протесты приобретут совсем другой характер", – прогнозирует военный эксперт.

Он добавил, что эти срочники действительно могут считаться подготовленными военнослужащими, поскольку прошли срочную службу и являются оперативным резервом – мобилизационным резервом первой очереди для страны.

Напомним, по оценкам военного эксперта Петра Черныка, в стратегическом итоге мобилизация в России результата не даст.

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