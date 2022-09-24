Протесты против мобилизации в России: стало известно количество задержанных в 32 городах

В России 24 сентября во время протестов против "частичной" мобилизации силовики снова провели массовые задержания участников акций в ряде городов.

Так, по состоянию на 20:00 известно о более 700 задержанных в 32 городах России.

Об этом свидетельствуют данные издания "ОВД-News".

Журналисты также опубликовали списки задержанных, однако отметили, что в каждом отделе полиции может быть больше людей, чем в опубликованных данных.

Так, в Москве задержаны по меньшей мере 337 митингующих, а в Санкт-Петербурге – 122. Тройку "лидеров" замыкает Новосибирск с 70 задержанными.

Иркутск – 20 задержанных,

Ижевск – 20,

Томск – 18,

Пермь – 16,

Уфа – 16,

Волгоград – 11,

Вологда – 10.

В остальных российских городах силовики задержали менее 10 протестующих в каждом из них. Речь идет о Казани, Нижнем Новгороде, Улан-Уде, Пскове, Саратове, Екатеринбурге, Хабаровске, Твери, Иваново, Череповце, Рязани, Тюмени, Омске, Краснодаре, Челябинске, Воронеже, Владимире, Барнауле, Архангельске, Чите, Гатчине, Самаре.

Напомним, 24 сентября в ряде российских городов люди снова вышли на улицы с протестами против "частичной" мобилизации. Силовики применяли силу к митингующим.

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