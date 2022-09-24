Протесты против мобилизации в России: стало известно количество задержанных в 32 городах

В России 24 сентября во время протестов против "частичной" мобилизации силовики снова провели массовые задержания участников акций в ряде городов.
Так, по состоянию на 20:00 известно о более 700 задержанных в 32 городах России.
Об этом свидетельствуют данные издания "ОВД-News".
Журналисты также опубликовали списки задержанных, однако отметили, что в каждом отделе полиции может быть больше людей, чем в опубликованных данных.
Так, в Москве задержаны по меньшей мере 337 митингующих, а в Санкт-Петербурге – 122. Тройку "лидеров" замыкает Новосибирск с 70 задержанными.
- Иркутск – 20 задержанных,
- Ижевск – 20,
- Томск – 18,
- Пермь – 16,
- Уфа – 16,
- Волгоград – 11,
- Вологда – 10.
В остальных российских городах силовики задержали менее 10 протестующих в каждом из них. Речь идет о Казани, Нижнем Новгороде, Улан-Уде, Пскове, Саратове, Екатеринбурге, Хабаровске, Твери, Иваново, Череповце, Рязани, Тюмени, Омске, Краснодаре, Челябинске, Воронеже, Владимире, Барнауле, Архангельске, Чите, Гатчине, Самаре.
Напомним, 24 сентября в ряде российских городов люди снова вышли на улицы с протестами против "частичной" мобилизации. Силовики применяли силу к митингующим.
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