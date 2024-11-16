Протесты в Абхазии: глава самопровозглашенной "республики" заявил, что готов уйти в отставку

Еще вчера Бжания обратился к поклонникам и заверил, что не собирается уходить в отставку, однако резко изменил свое мнение.

"Президент" самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что готов уйти с поста после того, как протестующие покинут здание его администрации в Сухуми.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Говорят, что я уехал из Абхазии, я нахожусь в Абхазии. Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Находящиеся в администрации президента должны уйти оттуда. После чего я объявляю выборы и подам в отставку", – сказал он своим сторонникам в его родном селе Тамыш.

Марионетка Кремля Бжания сказал, намекая на события в Украине, что "сценарий 2014 года" в Абхазии не повторится.

В то же время он уточнил, что выдвинет свою кандидатуру, если состоятся новые "выборы".

"Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что я держусь за власть. Нет, я хочу сказать такое: если не будет конституционных форм развития, если мы не будем соблюдать конституцию, наше государство этого не выдержит. Поэтому: те, кто захватил (здания), те, кто попытался завершить государственный переворот, должны освободить комплекс зданий, после чего я готов назначить выборы, готовый подать в отставку и пойти на выборы. Вице-президент будет управлять страной. И пусть люди скажут, кого они поддерживают", – подытожил Аслан Бжания.

Протесты в Абхазии начались после того, как местные власти хотели принять инвестиционное соглашение между Сухуми и Москвой. Большинство абхазцев считают договор "прямой сдачей интересов" Абхазии в пользу РФ и российских олигархов.

15 ноября вспыхнул протест против ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Участники акции бросали в полицию яйца, сломали забор вокруг парламента и ворвались в самое помещение, возникли стычки с силовиками.

Напомним, что Абхазия провозгласила "независимость" после войны с Грузией в 1993 году. Самопровозглашенное государство не признала ни Грузия, ни другие государства мира, в том числе и Украина. Абхазия и Южная Осетия (суверенная территория Грузии), как и Приднестровье (суверенная часть Молдовы) – непризнанные государственные образования, которые заявляют о своей независимости, а на самом деле являются марионетками Кремля. Однако, как видим, даже марионетки не хотят слепо выполнять волю Москвы.

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