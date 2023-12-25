Протесты в Белграде: студенты перекрыли дороги и митингуют перед зданием правительства — фото, видео

В Белграде – столице Сербии – 24 декабря люди вышли на антиправительственный протест. Они требуют отмены результатов парламентских и местных выборов. В понедельник, 25 декабря, участвующие в митингах студенты и молодежь объявили шестичасовую блокаду движения в Белграде.

Об этом пишет издание Nova.rs.

"Я хочу жить в стране, где власть меняется на выборах", – с таким лозунгом протестуют студенты.

В Белграде студенты собрались перед зданием правительства Сербии, они блокируют движение транспорта и скандируют "выходи".

Студенты протестуют в Белграде 25 декабря/Фото: Nova.rs

Они также анонсировали обращение в органы местного самоуправления с просьбой проверить избирательный список (речь идет про около сорока тысяч временных удостоверений, которые позволили "гастролерам" проголосовать на выборах — ред.).

Студенты протестуют в Белграде 25 декабря/Фото: Nova.rs

Студенты протестуют в Белграде 25 декабря/Фото: Nova.rs

"Сегодня вечером мы подадим запрос ко всем органам местного самоуправления, чтобы мы ознакомились со списками избирателей. Сейчас составим запрос, дадим подписать и разошлем всем органам местного самоуправления. И тогда мы увидим, что вы будете делать в среду, если не будет ответа на все запросы, которые мы просили", – сказал студент Иван Белич.

Найвека podrska studentima pic.twitter.com/wOpOq35APB — Maja Vukas (@M2aja) December 25, 2023

"Я здесь из-за нарушения выборов, я не поддерживаю ни одну партию, я просто хочу жить в стране, где можно сменить власть на выборах. Я здесь из-за моей семьи, которая испытывает давление в каждом сегменте своей жизни и я хочу сделать все, чтобы это изменить", – рассказывают студентки Селена и Ана.

Обретало министерство локально самоврядное, которое reaguje studenta. Идет на blokadu ugla Nemanjine и Kneza Milosa pic.twitter.com/T2VhWyLdDL — Maja Vukas (@M2aja) December 25, 2023

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о протестах в Белграде.

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