Протесты в Болгарии: сторонники пророссийской партии подожгли представительство ЕС

Во время столкновений в Софии около 10 полицейских получили незначительные ранения и около шести протестующих были задержаны.

В столице Болгарии несколько тысяч сторонников ультранационалистической партии "Възраждане" ("Возрождение"), которая известна своими симпатиями к России, пытались штурмовать здание представительства Европейского Союза. Протест начался из-за планов правительства ввести евро в следующем году.

Об этом сообщает Reuters.

Антиправительственные протестующие скандировали "Отставка" и "Нет евро", бросали красную краску, петарды и коктейли Молотова в здание ЕС в Софии, а затем поджгли входную дверь до того, как полиция их оттеснила.

Протестующие подожгли входную дверь представительства ЕС в Софии / Фото: Associated Press

Около 10 полицейских получили незначительные ранения и около шести человек были задержаны, сообщил СМИ старший чиновник полиции после протеста.

Правительство осудило атаку на здания ЕС, отметив в заявлении, что такие нападения "неприемлемы и противоречат принципам верховенства права".

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Протесты начались перед центральным банком страны, где участники подожгли чучело президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и других должностных лиц.

Некоторые размахивали флагами Болгарии и Советского Союза, а другие держали плакаты с надписью "Мы не хотим евро".

Новое правительство Болгарии, которое было утверждено в прошлом месяце после досрочных выборов в октябре, седьмых за четыре года, подтвердило стремление страны присоединиться к еврозоне в следующем году.

Болгарская партия "Возрождение" была основана в 2014 году и является открыто пророссийской. Она активно выступает за выход страны из ЕС и НАТО и дружеские отношения с Россией.

Напомним, парламент Болгарии принял декларацию, по которой эта страна отказалась посылать свои вооруженные силы в Украину для возможного участия в боевых действиях. Документ поддержало подавляющее большинство депутатов.

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