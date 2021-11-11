Протесты в Диснейленде: работники парижского парка аттракционов митингуют против условий своей работы

В парижском Диснейленде работают около 16 тысяч человек.
Протесты в Диснейленде. Сотрудники парижского парка аттракционов митингуют против условий своего труда.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 11 ноября.
Отмечается, что они недовольны долгими сменами. Говорят, работают по 10 часов в сутки несколько дней подряд. И между этими рабочими марафонами есть только один выходной. Поэтому работники Диснейленда требуют изменить график и поднять зарплату.
Между тем, в руководстве уже заявили, что готовы пойти на уступки. Предлагают увеличить плату на 3% от годового заработка.