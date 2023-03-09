Протесты в Грузии из-за скандального законопроекта: власти заявили, что идут на уступки

Депутаты уверены, что смогут разъяснить населению, зачем в Грузии требуется такой закон.

Парламентское большинство партии "Грузинская мечта" отозвало уже принятый в первом чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния", повлекший массовые протесты.

Об этом сообщает местная редакция "Радио Свобода".

В заявлении действующей власти говорится, что "машина лжи смогла подать законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения".

"Необходимо, чтобы энергия каждого нашего согражданина тратилась не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении. Учитывая все вышесказанное, как и каждый член общества. Мы приняли решение отозвать поддержанный нами законопроект без каких-либо оговорок", — говорится в заявлении партии.

В документе отмечается, что после того, как "эмоциональный фон спадет", правящая политсила намерена разъяснить населению, зачем нужен закон об "иностранных агентах" в стране. Для этого планируется проводить специальные встречи с людьми.

Что известно о массовых протестах в Грузии

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об "иностранных агентах". В Тбилиси люди вышли на массовый протест.

На улицы столицы Грузии вышли более 15 тысяч человек. К митингующим применили водометы. В некоторых местах демонстранты построили баррикады из скамеек и мусорных баков.

Митингующие заявили о своей готовности не расходиться домой даже в том случае, если силовики применят к ним спецсредства.

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