Протесты в Грузии: митингующие подожгли здание парламента, власти обещают не допустить сценария Майдана

В Грузии продолжаются масштабные митинги. Несмотря на попытки силового разгона, многие остались на ночь на улицах.

В Грузии полиция с помощью спецсредств несколько раз пыталась разогнать митинг, однако часть граждан не разошлась.

Об этом пишет News Georgia.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за насилие на акциях протеста в Тбилиси на европейских политиков и "агентуру". Тем временем в ряде городов люди снова собираются на акции протеста.

"Основная ответственность за вчерашний насильственный митинг лежит на соответствующих европейских политиках и бюрократах, на местной агентуре, пятой колонне, которая представлена ​​в виде четырех политических партий", — заявил Кобахидзе.

Фото: Associated Press

Накануне в акции протеста против решения властей приостановить евроатлантическую интеграцию приняли участие десятки тысяч человек. Сначала основная масса протестующих скандировала лозунги у здания парламента, перекрыв проспект Руставели, но со временем ситуация обострилась. Митингующие начали бросать в полицейских петарды и бутылки с краской, стучать разными предметами в ворота здания парламента и пытаться выломать боковые ворота. В ответ на действия протестующих полиция применила водометы и перечный газ, начались задержания.

Читайте также: Протесты в Грузии набирают обороты: силовики избили и разогнали митингующих (фото)

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в Тбилиси в течение ночи были задержаны 107 участников акции протеста.

Сегодня, 1 декабря, по всей Грузии проходят акции против решения "Грузинской мечты" отказаться от процесса переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Протестующие начали возводить баррикады у здания парламента Грузии. Они также начали сносить фрагменты заборов, использовать скамейки и стенды.

Громкое заявление США

Соединенные Штаты Америки приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией после решения правительства этой страны отказаться до конца 2028 года от процесса евроатлантической интеграции. Об этом говорится в заявлении спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера, обнародованном в субботу, 30 ноября.

Фото: Associated Press

"Разнообразные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, которое основывалось на общих ценностях и обязательствах относительно демократии, верховенства права, гражданского общества, уважения прав человека и основных свобод, а также антикоррупционных усилий. Как следствие, Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма", — говорится в заявлении Миллера.

Что говорят власти

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила о том, что приостановка со стороны США американо-грузинского стратегического партнерства "является трагическим результатом антидемократической, антизападной, антиевропейской и антигрузинской политики "Грузинской мечты".

"Сегодня понятно, как никогда, что проводимый ими курс ведет только в одном направлении — в Россию", — отметила она в сообщении в соцсети X в субботу.

Что предшествовало

28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Он пояснил, что 2028 год якобы станет временем, когда Грузия будет экономически готова начать переговоры о вступлении. После этого в стране начались протесты, разгоняемые силовиками.

Читайте также: