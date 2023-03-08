Протесты в Грузии набирают новые обороты: десятки тысяч митингующих выдвинули властям два условия (фото, видео)

В случае невыполнения их требований активисты перейдут к "другим шагам". Между тем, в Сети появились видео из больниц, куда доставили пострадавших.

В Тбилиси второй день не утихают протесты. Вечером 8 марта десятки тысяч митингующих собрались возле парламента Грузии и выдвинули властям два требования. На это активисты отдали время.

Об этом сообщают местные СМИ.

По их информации, митингующие извлекают:

Отозвать из парламента закон "об иностранных агентах".

Отпустите всех задержанных.

Если их требования не будут выполнены в ближайшее время, они пообещали "перейти к другим шагам".

К вечеру грузины снова собрались и двинулись в парламент. На акцию протеста через законопроект о "иноагентах" пришло большое количество людей. Они с флагами Грузии, ЕС, США и Украины направились к зданию парламента, скандируя "Нет российскому закону".

Уже у самого здания активисты, среди прочих лозунгов, произносили: "Слава Украине!", а также пели гимн Украины.

Как пишет Грузия Онлайн, представители Министерства внутренних дел обыскивают собравшихся возле парламента Грузии граждан. Они призывают митингующих открывать сумки для досмотра. Причины такого решения правоохранители не объясняют.

В Сети появились видео из больниц, куда после вчерашнего разгона акции силовиками доставили пострадавших митингующих. Сколько людей пострадало – пока неизвестно.

Пока протестующие требуют отозвать законопроект, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Венецианской комиссии Совета Европы Клеру Бази-Малоре с просьбой подготовить вывод о предоставленных проектах.

"По мере продвижения Грузии на пути к членству в ЕС мы стремимся работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить наилучший баланс между законными целями прозрачности и безопасности, с одной стороны, и правами и свободами гражданского общества, с другой. В духе нашего многолетнего партнерства мы обращаемся в Венецианскую комиссию с просьбой подготовить правовое заключение по прилагаемым законопроектам", — говорится в письме Папуашвили, которое распространила пресс-служба парламента.

Фото: Associated Press

Напомним, в Тбилиси продолжаются масштабные протесты против закона об "иноагентах". Силовики применяли водометы, слезоточивый газ. Грузинская служба "Радио Свобода" сообщает о почти 70 задержанных. Причиной для всего стало принятие парламентом в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени следует российскому законодательству об "иноагентах".

Грузия взрывается протестами: драка в парламенте

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