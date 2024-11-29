Протесты в Грузии набирают обороты: силовики избили и разогнали митингующих (фото)

В ночь на 29 ноября грузинские силовики разогнали митинг в Тбилиси, вызванный отказом властей от переговоров по вступлению в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В МВД сообщили о задержании 43 человек. Ведомство возбудило административные дела о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям полиции. Также продолжается расследование по уголовным статьям о нападении на полицейского и порче имущества. В отчете МВД говорится, что пострадали 32 полицейских.

Фото: Associated Press

В ответ митингующие сооружали баррикады и забросали силовиков яйцами. Полиция оттеснила протестующих от здания парламента, где происходили основные события.

Во время столкновений нескольких участников протеста задержали, а некоторые получили ранения. Пострадали также журналисты, освещавшие акцию.

Фото: Associated Press

Следующая акция протеста запланирована на 29 ноября в 19.00, сообщают местные СМИ.

Фото: Associated Press

Напомним:

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину, и в декабре 2023 года приобрела статус кандидата.

В августе 2024 года в Грузии вступил в силу закон об "иноагентах", вызвавший массовые протесты. Протестующих разгоняли. В ЕС заявили, что принятый закон фактически останавливает интеграцию Грузии. США объявили о "всестороннем пересмотре" двустороннего сотрудничества с Грузией из-за подавления демократических свобод.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге 28 ноября заявил, что правительство отказывается от переговоров с ЕС до 2028 года, а также от какой-либо бюджетной помощи со стороны Евросоюза. "Мы решили не поднимать вопрос открытия переговоров с ЕС до конца 2028 года", — подчеркнул он.

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