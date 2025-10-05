Протесты в Грузии: полиция разогнала демонстрацию в Тбилиси, а премьер назвал виновных

Грузию охватили протесты / © Associated Press

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протестующие, пытавшиеся силой проникнуть в президентский дворец, хотели свергнуть правительство страны. Он обвинил ЕС в вмешательстве в грузинскую политику.

Об этом пишет Reuters.

«Они перешли к действиям, предприняли попытку свержения, она провалилась, а потом они начали дистанцироваться от нее… Никто не уйдет от ответственности. Это включает в себя политическую ответственность» — сказал он.

Он обвинил посла ЕС Павла Герчинского во вмешательстве в грузинскую политику и призвал его осудить протесты. По словам премьера, дипломат должен выйти, дистанцироваться от протестов и «строго осудить все, что происходит на улицах Тбилиси».

Задержанных «обвиняют в насильственном изменении конституционного строя Грузии или призывах к свержению государственного правительства, а также в организации, руководстве и участии в групповом насилии.

Напомним, Ираклий Кобахидзе заявил об отсрочке на четыре года переговоров о вступлении Грузии в ЕС — что вызвало резкое недовольство граждан Грузии, поддерживающих европейскую интеграцию.

В день местных выборов оппозиция устроила большую демонстрацию. Среди них — «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение», которые на парламентских выборах 2024 года заняли второе и третье места. Не участвуют также «Федералисты» и несколько других прозападных сил.

Выборы в Грузии проходят на фоне политических репрессий против оппозиционных деятелей и гражданского общества. Поэтому в центре Тбилиси проходила многолюдная акция протеста.

Участники держат флаги Грузии, Евросоюза, США и Украины, плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных — активистов, журналистов и политиков, задержанных после протестов.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы отогнать демонстрантов от президентского дворца. Также задержаны пять активистов.