Протесты в Грузии против туристов из РФ: стало известно о задержании еще одного украинца

В Грузии на протестах против круизного лайнера с россиянами задержан еще один гражданин Украины.

В грузинском порту Батуми на акции протеста против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами был задержан еще один гражданин Украины.

Об этом сообщает Sova.news со ссылкой на МВД Грузии.

Так, грузинские правоохранители задержали гражданина Украины Дмитрия Зеркесского, его местонахождение до сих пор неизвестно.

Дмитрий Зеркесский – второй гражданин Украины, арестованный 31 июля. Ранее сообщалось, что на акции протеста задержали украинку Марину Чобанян.

В Ассоциации молодых юристов Грузии, защищающей интересы украинца, заявили, что пока известна только личность задержанного.

В пресс-центре МВД Грузии заявили, что все они обвиняются в мелком хулиганстве (116 статья) и неповиновении требованиям правоохранителей (173 статья) и проходят по статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, 31 июля круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами второй раз через несколько дней прибыл в порт Батуми в Грузии. На причале начались массовые протесты. Пока известно, что полиция задержала 23 человека, среди которых — украинцы. Протестующие скандировали "Русский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия".

По информации издания "Эхо Кавказа", на борту Astoria Grande находятся лица, поддерживающие войну в Украине. Среди них – бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, российская музыкальная группа "Тестостерон", неоднократно выступавшая перед российскими военными и белорус Дмитрий Колдун, дававший концерт в так называемой "ДНР" 2018 года.

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