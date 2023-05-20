Протесты в Грузии сорвали свадьбу семьи Лаврова: что известно (видео)

Протесты в Грузии сорвали свадьбу семьи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Президент Саломе Зурабишвили назвала это "победой общества".

Об этом сообщает News Georgia.

"По поводу сегодняшнего события. Я наконец-то получила заверения от министра внутренних дел, что семья, люди, которые сегодня собирались оплатить вторую половину свадьбы, уехали, и таким образом свадьба не состоится. Это победа общества", — сказала президент Грузии на брифинге.

Зурабишвили назвала неприемлемой ситуацию, когда официальные лица и органы, ответственные за безопасность страны, говорят, что не располагают информацией о том, находятся ли на территории Грузии лица, находящиеся в списках санкций стран-партнеров.

Mtavari пишет, что дочь Лаврова и ее муж покинули Грузию после того, как начался "шум" из-за их приезда. Телеканал утверждает, что их безопасный отъезд контролировали Службы государственной безопасности и сотрудники МВД Грузии. В настоящее время подсанкционная пара находится в Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

Впрочем, представитель Единого Национального движения Георгий Мумладзе остается на месте проведения акции протеста в Кахетии. Он заявляет, что "ничего не закончилось" и "никому не верит", в том числе президенту. Мумладзе требует пропустить его на территорию гостиничного комплекса вместе с журналистами, чтобы осмотреть лично и убедиться, что подсанкционные гости из России ушли.

"Грузинская полиция начала нападения на протестующих, собравшихся на курорте Кварели, где отдыхает семья министра иностранных дел России Сергея Лаврова", – говорится под видео с места происшествия.

Что известно о свадьбе семьи Лаврова в Грузии

Напомним, дочь российского министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова приехала в Грузию на свадьбу брата своего мужа Александра Винокурова. По информации медиа, свадьба проходит на востоке Грузии – в Кахетии. Отмечается, что застолье проходит в пятизвездочном отеле Kvareli Lake Resort. Большинство гостей – граждане РФ.

СМИ узнали о прибытии Лавровой-Винокуровой в отель, позвонив в Kvareli Lake Resort. Журналист представился курьером по поводу доставки букета дочери российского министра. Там подтвердили ее приезд. Радио Свобода пишет, что большинство гостей приехали из Владикавказа. По дороге они снимали видео и распространяли его в соцсетях.

Впоследствии администрация гостиницы заявила, что посетителей с такой фамилией у них нет. Более того, они обвинили журналистов в дезинформации.

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