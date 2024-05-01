Протесты в Грузии – в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции и гражданина США (фото)

В Тбилиси на акции протеста против закона об "иноагентах" силовики избили главу крупнейшей оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

В Хабеишвили после побоев травмы в челюстно-лицевой части.

Сам Хабеишвили из клиники распространил в соцсетях видеообращение, в котором заявил:

"Ничего у меня не болит. Глаз пройдет, тело и все пройдет, борьба с путинистами должна продолжаться", - подчеркнул политик.

В Тбилиси избили главу оппозиционной партии Грузии Левана Хабеишвили / Фото: Эхо Кавказа

"Меня тоже потащили, но когда я увидел фотографию Левана… Не важно, какую партию я представляю, нельзя так обращаться с депутатом, нельзя обращаться с ним как с собакой", - сказал Алеко Элисашвили.

Телекомпания "Формула" сообщила, что во время разгона акции протеста в центре Тбилиси также был избит американский адвокат Тед Джонас.

По данным СМИ, гражданин США испытал физическое насилие со стороны силовиков – мужчине выбили зубы, у него перелом носа.

Напомним, в ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах".

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