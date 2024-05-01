Протесты в Грузии – в Тбилиси силовики избили лидеров оппозиции и гражданина США (фото)

Грузинские полицейские избили двух представителей оппозиции.
В Тбилиси на акции протеста против закона об "иноагентах" силовики избили главу крупнейшей оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
В Хабеишвили после побоев травмы в челюстно-лицевой части.
Сам Хабеишвили из клиники распространил в соцсетях видеообращение, в котором заявил:
"Ничего у меня не болит. Глаз пройдет, тело и все пройдет, борьба с путинистами должна продолжаться", - подчеркнул политик.
"Меня тоже потащили, но когда я увидел фотографию Левана… Не важно, какую партию я представляю, нельзя так обращаться с депутатом, нельзя обращаться с ним как с собакой", - сказал Алеко Элисашвили.
Телекомпания "Формула" сообщила, что во время разгона акции протеста в центре Тбилиси также был избит американский адвокат Тед Джонас.
По данным СМИ, гражданин США испытал физическое насилие со стороны силовиков – мужчине выбили зубы, у него перелом носа.
Напомним, в ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах".
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