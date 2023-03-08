Протесты в Грузии завершились: спецназ и водометы покинули центральную площадь, а митингующие не успокоились

Полиция разогнала митингующих, но они обещают вернуться.

На центральном проспекте им. Шота Руставели в центре Тбилиси завершилась протестная акция, вызванная принятием закона об "иностранных агентах". Полиция и спецназ покинули территорию и увезли водометы.

Об этом сообщило информагентство "Интерпрессньюс".

"Участники митинга уходят с прилегающей к парламенту территории. На место прибыли сотрудники коммунальных служб", — говорится в сообщении.

Очередная протестная акция, по словам протестующих, запланирована на 15.00 8 марта.

МВД Грузии отчиталось о 66 задержанных на акции протеста. Людей задержали по фактам мелкого хулиганства и неповиновения требованиям полиции.

В МВД заявили, что акция вышла за рамки закона о свободе слова, а ее участники бросали коктейли Молотова, пиротехнику, забросали камнями здание МВД, а также подожгли автомобили, принадлежащие министерству. Пострадали 50 сотрудников полиции.

Министерство заявляет, что полиция "в целях восстановления общественного порядка и предотвращения правонарушений применила пропорциональную силу и специальные средства принуждения".

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об "иноагентах". Он противоречит условиям вступления страны в ЕС.

Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов". Это практически копия российского закона. После принятия законопроекта в Тбилиси начались массовые протесты, к участникам акции применили водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В ЕС заявили, что законопроект противоречит условиям вступления страны в блок, посольство США в Грузии назвало принятие этого документа "черным днем для грузинской демократии", а президент Саломе Зурабишвили заявила, что ветирует закон.

ТСН.ua собрал все, что известно о протестах в Грузии.

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