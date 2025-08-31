Протесты в Индонезии: поджог парламента, есть погибшие

Протесты в Индонезии / © из соцсетей

В Индонезии разразились массовые протесты из-за безработицы, низких зарплат и чрезмерных надбавок для депутатов. Демонстрации переросли в насилие: в городе Маккасар протестующие подожгли здание регионального парламента, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и еще несколько получили ранения. Об этом сообщают Reuters и AP .

Беспорядки охватили и другие города страны, в том числе Джакарту, Бандунг и Сурабаю. Там горели полицейские участки, автобусы и административные сооружения. Протестующие требуют остановить рост цен и отменить крупные денежные надбавки законодателям, получающим ежемесячно суммы, в десятки раз превышающие среднюю зарплату в стране.

Дополнительным толчком к протестам стала смерть 21-летнего курьера, сбитого авто спецподразделения полиции во время демонстрации. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну негодования.

Президент Прабово Субианто выразил соболезнования семье погибшего и объявил о начале расследования. Он также упразднил запланированную поездку на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Китай, чтобы лично контролировать ситуацию в стране. Полиция и армия получили приказ жестко реагировать на "анархические действия".

По данным агентств, в течение последней недели в результате протестов погибли по меньшей мере три человека, десятки были ранены.

