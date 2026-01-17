Протесты в Иране: Хаменеи впервые назвал количество погибших

Али Хаменеи / © Associated Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи публично признал масштабы трагедии, охватившей страну во время последних беспорядков. В своем обращении он подтвердил, что в результате протестов погибли «несколько тысяч» человек, однако категорически отверг вину силовиков.

Об этом пишет AP.

Несмотря на признание массовой гибели граждан, риторика Хаменеи осталась обвинительной в адрес Запада.

Лидер Ирана подчеркнул, что во время восстания президент США Дональд Трамп якобы лично призвал митингующих продолжать сопротивление и обещал им поддержку. Хаменеи назвал протестующих пехотинцами Америки, обвинив их в вандализме, уничтожении мечетей и образовательных центров.

«Мы считаем президента США преступником из-за жертв и ущерба, из-за обвинений против иранского народа», — подчеркнул аятолла.

По его словам, именно действия протестующих привели к трагедии. «Нанося вред людям, они убили несколько тысяч из них», — утверждает Хаменеи, повторяя тезис о том, что США стремятся захватить контроль над экономическими и политическими ресурсами страны.

Шокирующие цифры правозащитников

В то же время, данные независимых наблюдателей свидетельствуют о беспрецедентном уровне насилия. По информации американского информационного агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), реальная картина еще трагичнее.

Правозащитники сообщают, что в результате силового подавления протестов в Иране погибли по меньшей мере 3095 человек. Эта цифра значительно превышает количество жертв любых других беспорядков в Иране за последние десятилетия, что свидетельствует о самой кровавой странице в новейшей истории исламской республики.

Что произошло

Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались 28 декабря. Они стали самыми большими за почти 50 лет . Люди вышли на улицы из-за стремительного падения курса национальной валюты и ухудшения экономического положения.

По данным правозащитников, более полутысячи человек погибли во время протестов. Также более 10 тысяч человек оказались под стражей.

СМИ сообщают, что власти Тегерана заявили о намерении ускорить суды и казни задержанных участников массовых протестов. Несмотря на международное давление, иранские власти демонстрируют готовность действовать максимально жестко и не отступать от выбранного курса.