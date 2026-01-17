Протесты в Иране: как беспорядки окажут влияние на войну в Украине и отношения с РФ

Протесты в Иране. / © скриншот с видео

Ситуация в Иране вряд ли будет иметь существенное влияние на ход войны в Украине . Впрочем, сотрудничество между Тегераном и Москвой, в частности, в военной сфере, сохранится.

Такое мнение высказал эксперт в сфере обороны, сотрудник Гаагского центра стратегических исследований (HCSS), бывший подполковник Королевских ВВС Нидерландов Патрик Болдер в комментарии "Укринформ" .

«Что касается войны в Украине, то, по моему мнению, последствия этой ситуации минимальны. Никаких существенных изменений здесь не будет. Иран и дальше будет пытаться сохранять хорошие отношения с Китаем и Россией и продолжит поддерживать Россию в войне против Украины», — говорит аналитик.

По его словам, Иран сейчас борется за собственное выживание. Именно поэтому это ничего не изменит относительно войны в Украине.

Болдер объяснил, что нынешние протесты в Иране стали следствием глубочайшего экономического кризиса, роста цен на продукты питания и многолетних репрессий со стороны правящего режима. После демонстраций и силового ответа власти протесты постепенно идут на убыль, а правительство снова усиливает контроль над ситуацией.

Иранский режим действует особенно жестко, потому что боится утратить стабильность. Дополнительным фактором давления стали угрозы со стороны президента США Дональда Трампа по поводу возможных ударов по Ирану.

По мнению аналитика, ситуация вокруг Ирана не отвлечет стратегическое внимание к Западу от Украины, а непосредственные последствия для украинского фронта будут минимальными. Он говорит, что «события в Иране выглядят драматично, но они не станут переломным фактором ни для Украины, ни для России».

«В то же время беспокойство вызывает риторика Дональда Трампа, который вновь заявляет, что Зеленский является главным препятствием для достижения мирного соглашения, фактически повторяя риторику Путина, и это очень тревожно», — подчеркнул он.

Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались 28 декабря. Они стали самыми большими за почти 50 лет . Люди вышли на улицы из-за стремительного падения курса национальной валюты и ухудшения экономического положения.

По данным правозащитников, более полутысячи человек погибли во время протестов . Также более 10 тысяч человек оказались под стражей.

СМИ сообщают, что власти Тегерана заявили о намерении ускорить суды и казни задержанных участников массовых протестов. Несмотря на международное давление, иранские власти демонстрируют готовность действовать максимально жестко и не отступать от выбранного курса.

