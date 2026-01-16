Протесты в Иране: РФ вмешалась и помогает подавлять беспорядки

Протесты в Иране продолжаются / © Associated Press

Россия предоставляет Ирану военное оборудование и технологии контроля Интернета, которые власти используют для подавления массовых протестов в стране.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

По данным журналистов, Москва не планирует прямое военное вмешательство в Иране, но системно поддерживает режим инструментами репрессий. В частности, Россия поставляет Тегерану стрелковое оружие, бронетехнику и вертолеты, а также делится опытом силового подавления протестов.

Отдельную роль играют российские технологии контроля связи. Foreign Policy пишет, что при поддержке российских компаний Иран выстроил систему глубокого анализа интернет-трафика. Она позволяет точечно блокировать мессенджеры, отслеживать организаторов протеста и одновременно сохранять работу государственных сервисов и банков.

Именно благодаря этому во время нынешних протестов Иран сумел ограничить мобилизацию людей, не парализуя работу государства.

Что известно о ситуации в Иране

Масштабные протесты в Иране переросли в общенациональные волнения. По данным международных и региональных СМИ, демонстрации охватили 185 городов во всех провинциях страны, а столкновения между силовиками и протестующими становятся все более жесткими.

Только за последние двое суток число погибших может превышать 2000 человек, а правозащитная организация HRANA сообщает о более чем 2600 задержанных. В городе Казвин силовики открыли огонь боевыми патронами по невооруженным протестующим, сообщают очевидцы.

На фоне беспорядков власти Ирана ограничивают доступ к Интернету, что затрудняет проверку и распространение информации.

Трамп пообещал «жестко» отреагировать на убийства протестующих в Иране, что дополнительно обостряет международное внимание к ситуации.