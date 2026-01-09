Протесты в Иране набирают обороты: власти заблокировали Интернет по всей стране

Протесты в Иране / © Associated Press

В Иране был полностью отключен доступ в Интернет на фоне массовых антиправительственных протестов, вызванных резким ухудшением экономической ситуации. Демонстрации охватили все провинции страны.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным мониторинговой организации NetBlocks, интернет-соединение было приостановлено по всей территории Ирана. Ранее перебои со связью фиксировались в западных регионах, в частности, в городе Керманшах.

Что известно о ситуации в Иране

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря из-за экономического кризиса и обрушения национальной валюты. По данным правозащитников, акции охватили более 270 населенных пунктов в 27 из 31 провинции Ирана.

Одним из эпицентров протестов стал Гранд-базар в Тегеране. Свидетели сообщают, что силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов после того, как торговцы массово закрыли магазины.

По информации норвежской правозащитной организации Iran Human Rights, с начала протестов в конце декабря силовики убили, по меньшей мере, 45 человек, среди которых — восемь детей. Сотни людей получили ранения, более 2 тысяч были задержаны. Официальные власти Ирана признают гибель 21 человека, включая представителей сил безопасности.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян призвал силовые структуры к сдержанности и заявил о необходимости диалога с обществом, однако протесты продолжают набирать обороты.

Между тем, МИД призвал украинцев срочно покинуть страну на фоне протестов.