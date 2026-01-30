Протесты в Иране: началась охота на медиков, которые помогают митингующим

Протесты в Иране / © Associated Press

В Иране продолжается волна арестов врачей и волонтеров-медиков, оказывавших помощь раненым при подавлении антиправительственных протестов.

Об этом пишет The Guardian.

По меньшей мере, девять врачей и волонтеров были задержаны только за последнюю неделю. Силовики проводят рейды в импровизированных медицинских пунктах, а также обыски в домах врачей, лечивших раненых протестующих.

По данным норвежской правозащитной организации Hengaw, иранские власти обвинили 52-летнего хирурга Алирезы Голчини в «мохаребе» — «войне против Бога», предусматривающей смертную казнь.

По информации организации Iran Human Rights, среди задержанных также волонтер, который обустроил медпункт в собственном доме. Его арестовали после обыска, в ходе которого силовики обнаружили доказательства предоставления помощи более 20 раненым протестующим. Двое из них впоследствии скончались.

Государственный департамент США призвал Тегеран немедленно освободить задержанных врачей. В заявлении отмечается, что президент Дональд Трамп выступает против применения смертной казни в отношении участников протестов и предупреждает иранские власти об ответственности в случае дальнейших репрессий.

Что известно о протестах в Иране

С 28 декабря в Иране продолжаются массовые протесты, начавшиеся из-за экономической политики. В прошлом году иранский риал потерял половину стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре 2025 года превысила 40%. Впоследствии демонстрации распространились на университеты и провинциальные города и приобрели антиправительственный характер.

По данным СМИ, количество погибших в результате протестов в Иране возросло до пяти тысяч. Среди них — 500 силовиков. Больше людей во время протестов погибло на северо-востоке Ирана — именно там произошли одни из самых жестоких столкновений.

Власти Ирана фактически отрезали страну от глобального Интернета, оставив без доступа к сети около 93 млн граждан, и готовятся к переходу на закрытую государственную цифровую систему.

Трамп пообещал «жестко» отреагировать на убийства протестующих в Иране, что дополнительно обостряет международное внимание к ситуации.