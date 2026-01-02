Протесты в Иране обострились: во время столкновений с полицией погибли

Протесты в Иране / © Associated Press

Протесты в Иране , вызванные ухудшением экономической ситуации, обесцениванием национальной валюты и сложными условиями жизни, резко обострились. В четверг демонстранты столкнулись с полицией в нескольких провинциях страны, что привело к человеческим жертвам.

Об этом пишет The Hill.

По данным полуофициального агентства Fars News Agency, по меньшей мере три протестующих погибли, еще 17 получили ранения во время нападения на полицейский участок в западной провинции Лурестан.

Столкновения между активистами и силами безопасности усиливаются с тех пор, как акции протеста начались в минувшие выходные. Нынешние демонстрации стали самыми большими в стране за последние три года — со времени общенационального восстания после смерти 22-летней Махса Амини, умершей под стражей полиции после задержания за якобы ненадлежащее ношение хиджаба.

Также сообщается, что в Кухдаште (провинция Лурестан) погиб один из членов военизированного формирования Басидж, которое власти часто привлекают для подавления протестов. По меньшей мере 13 человек получили ранения.

Правозащитная организация Hengaw заявила, что иранские власти уже задержали по меньшей мере 29 участников протестов в разных регионах страны.

Между тем посол США при Организации Объединенных Наций Майк Волц заявил в соцсети X, что Соединенные Штаты поддерживают вышедших на улицы иранцев с требованием свободы, подчеркнув, что действующий режим принес стране лишь экономический упадок и войну.

Напомним, в новогоднюю ночь протестующие подожгли опорный пункт "Басидж" в городе Ченари.