Протесты в Иране продолжаются 13-й день: власти отключили Интернет и пригрозили смертной казнью

Протесты в Иране набирают обороты / © Associated Press

Во время массовых протестов, охвативших десятки иранских городов, погибли по меньшей мере 62 человека. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что правительство «не отступит перед вандалами».

Об этом сообщает Reuters.

Иранская правозащитная организация HRANA заявила о 62 погибших, из которых 48 — протестующие, еще 14 — сотрудники сил безопасности.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионном обращении заявил, что не отступит, обвинив демонстрантов в работе в интересах оппозиции за рубежом и США. Прокуратура страны пригрозила участникам протестов смертной казнью.

Президент США Дональд Трамп, ранее предупреждавший Тегеран о возможной поддержке протестующих, в пятницу выступил с очередным заявлением:

«Лучше не начинайте стрелять, потому что мы тоже начнем стрелять», — сказал он, добавив, что надеется на безопасность протестующих, поскольку ситуация в Иране «крайне опасна».

Протесты в Иране продолжаются / © Associated Press

Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана заявило, что Интернет в стране был отключен по решению «компетентных органов безопасности» из-за текущей ситуации.

Норвежская правозащитная организация Iran Human Rights сообщила, что за 13 дней протестов погиб, по меньшей мере, 51 человек, среди них девять детей младше 18 лет. Это больше предварительных данных, которые накануне составляли 45 погибших.

Что известно о ситуации в Иране

Протесты в Иране вспыхнули в конце декабря из-за экономического кризиса и обрушения национальной валюты. По данным правозащитников, акции охватили более 270 населенных пунктов в 27 из 31 провинции Ирана.

Одним из эпицентров протестов стал Гранд-базар в Тегеране. Свидетели сообщают, что силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов после того, как торговцы массово закрыли магазины.

По информации норвежской правозащитной организации Iran Human Rights, с начала протестов в конце декабря силовики убили по меньшей мере 45 человек, среди которых восемь детей. Сотни людей получили ранения, более 2 тысяч были задержаны. Официальные власти Ирана признают гибель, по меньшей мере, 21 человека, включая представителей сил безопасности.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян призвал силовые структуры к сдержанности и заявил о необходимости диалога с обществом, однако протесты продолжают набирать обороты.

Между тем, МИД призвал украинцев срочно покинуть страну на фоне протестов.