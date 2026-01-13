Реклама

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю подряд. Люди вышли на улицы 28 декабря из-за стремительного падения курса национальной валюты — иранского риала — и ухудшения экономического положения. Первые забастовки начались в Тегеране на Большом базаре и у основных торговых центров, быстро распространившись по всей стране. По данным американской Human Rights Activists News Agency, количество погибших протестующих приближается к 600. Около 11 тыс. человек арестованы.

С 8 января иранский режим, возглавляемый аятоллой Хаменеи, заблокировал интернет и мобильную связь. Въезд иностранных журналистов в страну запрещен. Обвиняя в беспорядках США и Израиль, президент Масуд Пезешкиан обещает выслушать требования протестующих. Но вышедшие на улицы люди, требуя улучшения экономического положения, уже скандируют антиправительственные лозунги и требуют смены режима.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Израиль, военные базы и коммерческие объекты США в регионе станут «легитимными целями» в случае американских ударов по стране. Дональд Трамп ответил, что «Америка нанесет удары на уровне, который они еще никогда не испытывали». Хотя ранее президент США заявлял, что лидеры Ирана звонили ему по телефону с просьбой о переговорах. Как сообщает Reuters, во вторник, 13 января, Трамп должен встретиться со своими советниками для обсуждения дальнейших действий США по Ирану.

Могут ли эти протесты, которые называют самыми массовыми со времен Исламской революции 1979 года, привести к падению клерикального режима аятолл, и как США могут это ускорить? Читайте в материале ТСН.ua.

Режим аятолл снова шатается: почему люди вышли на улицы

Эксперты уже назвали иранские протесты, продолжающиеся третью неделю подряд, едва ли не самыми большими за последние почти 50 лет со времен Исламской революции, когда монархия шаха Мохаммеда Реза Пахлави была свергнута и к власти пришел теократический режим аятолла. За них Иран превратился в террористическую диктатуру. Исламская Республика давно поддерживает ХАМАС и Хезболлу, совершая атаки против Израиля. В 2020 году Иран сбил Boeing украинских авиалиний, а после начала полномасштабного российского вторжения предоставил России «шахеды» и технологии для их производства.

Это не первые масштабные протесты в Иране со времен Исламской революции. В 2022 году по стране прокатились акции после смерти из-за пыток под стражей 22-летней Махсы Амини. Ее задержала полиция морали за ненадлежащее ношение хиджаба. На следующий день после похорон девушки люди вышли на улицы с лозунгами «Женщина, жизнь, свобода» и «Смерть диктатора», имея в виду верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. Протесты продолжались несколько месяцев. По информации правозащитников, погибли более 500 человек, которым силовики режима (Корпус стражей Исламской революции — КСИР) стреляли прямо в лицо. По меньшей мере четыре человека были казнены. Режим аятол обещал пересмотреть закон о ношении хиджаба, однако впоследствии вернул полицию морали на улице и объявил о новой кампании, направленной на принуждение носить хиджаб.

Сегодняшние протесты в Иране, как и например акции в 2017-2019 годах, начались из-за очередного экономического падения. За год доллар по отношению к риалу подорожал примерно на 80%. Со времен Исламской революции страна находится под жесткими западными санкциями. Более 40% иранцев живут на грани бедности. Около 60% трудоспособного населения страны экономически неактивны. Первыми в конце декабря начали протестовать торговцы в Тегеране. Как пишет Reuters, именно они были финансовой основой Исламской революции и, по сути, привели к власти аятолл.

Убийства протестующих: чего ждать дальше

Сейчас акции переросли в более широкий политический протест против режима. Люди на улицах демонстративно сжигают изображения аятоллы Хаменеи. В соцсетях завирусилось видео девушки, которая поджигает сигарету от горящего фото Хаменеи. Ею оказалась 23-летняя Мелика Барахими, которая эмигрировала из Ирана в Канаду в марте 2025 года из-за ее приговора к заключению за участие в антивластных протестах. Ее семья до сих пор остается в Иране.

CNN сообщает, что даже несмотря на заблокированную интернет и мобильную связь в течение прошлых выходных в соцсетях распространились видео (преимущественно через Starlink), как иранцы искали своих погибших родственников и знакомых среди десятков тел, завернутых в черные мешки в импровизированном морге судебно-медицинского центра Кахризак. Убийствами и насильственными методами режим аятолла пытается подавить протесты, не имеющие явного лидера.

Иранские журналисты в экзили утверждают, что акции возглавляет наследный принц Ирана Реза Пехлеви — сын последнего шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Однако его не поддерживают другие иранские оппозиционные группы. К тому же эксперты отмечают, что нет никаких признаков раскола в шиитском духовном руководстве, военных или силах безопасности. Режим аятол возлагается на КСИР и его военизированные формирования, контролирующие не только продажу иранской нефти. И пока раскола именно в Корпусе стражей Исламской революции нет.

Угрозы Трампа: ударят ли США по Ирану

В понедельник, 12 января, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает любые действия против Ирана, в том числе и авиаудары, из-за насильственного подавления протестов. В тот же день американский президент объявил о введении 25% ввозных пошлин по экспорту из стран, торгующих с Ираном. Среди крупнейших торговых партнеров Исламской Республики — Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Ирак.

Также в понедельник Госдеп США рекомендовал находящимся в Иране американцам немедленно покинуть страну. Несколько дней назад Трамп заявлял, что Иран сам предложил США провести переговоры о своей ядерной программе. На встрече с иностранными послами в Тегеране министр иностранных дел Аббас Арагчи также дал понять, что Иран готов к переговорам с США, однако готов и к возможному военному конфликту.

Некоторые эксперты предполагают, что позиции режима аятолл, опирающиеся на КСИР, пошатнулись именно после 12-дневной войны США и Израиля против Ирана летом 2025 года, когда американцы нанесли массированные высокоточные удары по ядерным объектам Тегерана. Трудно спрогнозировать, прибегнут ли США к ударам по военным иранским объектам сейчас из-за жестокого подавления протестов. На днях, по сообщениям западной прессы, госсекретарь США Марко Рубио обсуждал с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху возможное вмешательство Америки.

После военной операции США в Венесуэле, когда американские военные захватили нелегитимного президента страны Николаса Мадуро и его супругу, по словам аналитиков, от администрации Трампа можно ожидать каких-либо действий. Американский президент уже говорил, что иранский режим близок к пересечению красной линии. А канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 13 января, первым из западных лидеров предусмотрел падение режима аятолла, который, по его словам, доживает последние дни.

