Протесты в Иране: The Times раскрыло план побега верховного лидера Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / © Getty Images

Реклама

На фоне протестов в Иране верховный лидер страны Али Хаменеи разработал секретный план эвакуации в Россию на случай потери контроля над силовиками. Разведка сообщает, что 86-летний аятолла уже подготовил наличные и недвижимость за рубежом для себя и своей семьи.

Об этом говорится в статье The Times со ссылкой на разведывательный отчет.

Согласно отчету, Хаменеи рассматривает вариант ухода из Тегерана вместе с ближайшим окружением — до двух десятков человек, включая родственников, — если станет очевидно, что армия и службы безопасности, задействованные для подавления беспорядков, дезертируют, переходят на сторону протестующих или игнорируют приказы.

Реклама

«План Б» предусматривает бегство Хаменеи и его ближайшего круга соратников и семьи, включая его сына и номинированного наследника Моджтабу», — отметил источник в разведке.

Детали о плане побега Хаменеи в Москву

Бывший сотрудник израильских спецслужб Бени Сабти, который на протяжении десятилетий работал в разведке после побега из Ирана через восемь лет после Исламской революции, сообщил, что конечным пунктом назначения для Хаменеи в случае побега станет Москва, ведь «для него больше нет другого места».

По словам Сабти, Хаменеи также «восхищается Путиным, а иранская культура больше похожа на российскую».

Этот сценарий частично базируется на опыте его союзника — бывшего президента Сирии Башара Асада, который в декабре 2024 года покинул Дамаск и вылетел в Москву, где находилась его семья, накануне захвата столицы оппозиционными силами.

Реклама

«Они проработали маршрут выхода из Тегерана на случай, если почувствуют потребность бежать», — отмечает источник.

По его словам, подготовка включает «накопление активов, недвижимости за рубежом и наличных денег для обеспечения безопасного отъезда».

Известно, что Хаменеи контролирует разветвленную систему активов, значительная часть которых сосредоточена в структуре одной из самых влиятельных организаций Ирана — Setad. Она входит в сеть полугосударственных благотворительных фондов, известных своей финансовой закрытостью. По данным расследования Reuters 2013 года, общая стоимость этих активов оценивалась примерно в 95 млрд долл. и включала компании и недвижимость, полностью находящиеся под контролем Хаменеи.

Многие его ближайшие соратники, среди которых и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — тот самый, который предостерегал президента США Дональда Трампа от вмешательства в дела Тегерана, — имеют родственников, которые уже живут за рубежом, в частности в США, Канаде и Дубае.

Реклама

В каком случае Хаменеи задействует свой план побега?

По информации источников, план побега будет задействован только в случае, если Хаменеи придет к выводу, что силовики больше не выполняют его распоряжения. Дезертирство или переход на другую сторону крайне сложны, ведь лидер режима тщательно защищает лояльных, контролирует ключевые кадровые назначения и гарантирует безопасность приближенным, говорится в психологическом профиле, составленном западной разведкой и переданном The Times.

В то же время в этом же документе отмечается, что после 12-дневной войны с Израилем в прошлом году Хаменеи стал «слабее как психологически, так и физически». Он редко появляется на публике и, что показательно, не выступал и не появлялся в течение последних дней протестов. Во время боевых действий он скрывался в бункере, избегая участи нескольких высокопоставленных деятелей КСИР, что лишь усилило его «одержимость выживанием».

Аналитики характеризуют аятоллу как «параноидального» лидера — именно эта черта, по их словам, и стала основой плана покинуть страну в случае предательства сил.

«С одной стороны, он глубоко идеологически мотивирован, с другой — прагматичен в своих оценках: он готов к тактическим компромиссам ради долгосрочной „высшей цели“. Он мыслит на перспективу», — отмечается в оценке.

Реклама

Напомним, протесты в Иране, вызванные экономическим кризисом, переросли в кровавые столкновения с полицией и стали крупнейшими за последние три года. В провинции Лурестан во время нападений на участки погибли по меньшей мере трое протестующих и один боец формирования Басидж, десятки людей ранены, а более 29 человек уже задержаны. На фоне беспорядков во многих городах страны посол США при ООН Майк Уолц заявил о поддержке иранского народа в их требовании свободы, обвинив режим в доведении страны до войны и нищеты.