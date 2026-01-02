Протесты в Иране: Трамп пригрозил вмешательством США в случае насилия над митингующими

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил иранским властям вмешательством, если и предпримет насильственные действия в отношении мирных протестующих.

Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

«Если Иран, как обычно, откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих, Соединенные Штаты придут им на помощь. Мы готовы к действиям», — написал Трамп.

По данным BBC, общенациональные протесты начались среди владельцев магазинов, возмущенных очередным резким падением стоимости иранской валюты по отношению к доллару США на открытом рынке. Ко вторнику, 30 декабря, к протестам присоединились студенты университетов. Эти протесты называют самыми масштабными с 2022 года, когда общество взбудоражило смерть Махсы Амини.

Хотя протесты начались как демонстрации против ухудшения условий жизни, их участники также выражали недовольство способом управления Ираном. Активистки за права женщин, владельцы магазинов и студенты начали скандировать лозунги «Смерть диктатору» и «Женщина, жизнь, свобода». В Исфахане сняли протестующих, скандирующих «Не бойтесь, мы все вместе» и «Смерть диктатору». В Дехлоране и Багмалеке демонстранты выкрикивали промонархические лозунги и призвали к свержению верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По данным Iran International, протестующего из Марвдашта — отца двоих детей — застрелили иранские силы безопасности во время демонстраций в городе 1 января. До этого издания также писало, что в городах Нахаванд, Асадабад и Хамадан были сняты стрельбу со стороны полицейских и применение слезоточивого газа.

Напомним, ранее получили ранения 13 полицейских и членов «Басидж» из-за бросания камней во время столкновения в городе Кухдашт. Государственное информационное агентство IRNA сообщило о смерти одного человека — 21-летнего члена «Басидж».