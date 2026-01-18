Протесты в Иране унесли жизни тысяч людей: появились новые данные о жертвах

Протесты в Иране / © Associated Press

Реклама

По меньшей мере 5 тысяч человек погибли во время массовых протестов в Иране.

Об этом заявил иранский чиновник, ссылаясь на подтвержденные данные, передает Reuters.

По его словам, среди погибших – около 500 сотрудников сил безопасности. Власти возлагают ответственность за смерть на "террористов и вооруженных мятежников", которые якобы убивали "невинных иранцев".

Реклама

Протесты вспыхнули 28 декабря на фоне экономических проблем и в течение двух недель переросли в масштабные демонстрации с требованиями свержения клерикального режима. По данным СМИ, это самые кровавые беспорядки в стране со времен исламской революции 1979 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности вмешаться, если протестующих и дальше будут убивать или казнить. В пятницу он сообщил в соцсетях, что иранские власти якобы отменили запланированные казни 800 человек, и поблагодарил руководство в Тегеране за это решение.

Уже на следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в публичном выступлении назвал Трампа "преступником", возложив на него ответственность за жертвы, которых, по словам иранских властей, вызвала поддержка протестов со стороны США.

"Мы не будем втягивать страну в войну, но не оставим безнаказанными внутренних и международных преступников", - заявил Хаменеи, признав "несколько тысяч смертей". Он обвинил в насилии "террористов и участников беспорядков", связанных с США и Израилем.

Реклама

В то же время, иранская судебная система дала понять, что смертные приговоры возможны. Представитель судебной власти Асгар Джахангир заявил, что ряд действий был квалифицирован как "мухареб" - по иранскому законодательству это означает "войну против Бога" и карается смертной казнью.

В субботу в интервью Politico Дональд Трамп заявил, что "пришло время искать новое руководство для Ирана".

По данным американской правозащитной организации HRANA, число погибших составляет по меньшей мере 3308 человек, еще 4382 дела находятся на проверке. Также подтверждено более 24 тысяч арестов.

Иранское чиновник заявил, что окончательное количество погибших вряд ли "существенно возрастет", и вновь обвинил в беспорядках Израиль и вооруженные группировки за рубежом, которые, по его словам, поддерживали протестующих.

Реклама

Власти страны традиционно возлагают ответственность за массовые протесты на внешних врагов, в том числе США и Израиль. По сообщениям государственных медиа и очевидцев, жесткие силовые действия в большинстве своем подавили протесты.

Один из жителей Тегерана рассказал, что видел, как спецподразделения полиции открывали огонь по группам протестующих, среди которых преимущественно молодые мужчины и женщины. Видео с мест событий, распространенные в соцсетях и частично проверенные агентством Reuters, свидетельствуют о жестоком подавлении демонстраций по всей стране.

Наибольшее количество погибших зафиксировано в курдских регионах на северо-западе Ирана. По словам иранского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, именно там происходили самые ожесточенные стычки. В регионе активизировались курдские сепаратистские группировки, а уровень насилия был одной из самых высоких за весь период протестов.

Ранее Reuters сообщало, что вооруженные курдские формирования пытались проникнуть в Иран с территории Ирака, что может свидетельствовать о попытках воспользоваться нестабильной ситуацией.

Реклама

Передача информации из страны усложнена из-за отключения Интернета. По данным мониторинговой организации NetBlocks, доступ к сети частично восстанавливали всего на несколько часов, после чего ограничения снова усилились.

Находившиеся в Иране иностранцы также сообщают о хаосе и насилии на улицах. Один из них рассказал, что стал свидетелем поджогов зданий, банков и автомобилей, а также нападений с ножом на случайных прохожих.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи публично признал масштабы трагедии, охватившей страну во время последних беспорядков. В своем обращении он подтвердил, что в результате протестов погибли "несколько тысяч" человек, однако категорически отверг вину силовиков.