Протесты в Иране: власти готовят полную блокаду

Власти Ирана фактически отрезали страну от глобального интернета, оставив без доступа к сети около 93 млн граждан, и готовятся к переходу на закрытую государственную цифровую систему.

Об этом сообщает BILD.

По данным исследователей, с 8 января интернет в Иране почти полностью отключен. Речь идет не о краткосрочном ограничении, а об элементе долгосрочной стратегии цифровой изоляции на фоне массовых протестов и усиления репрессий. Режим, по оценке Filterwatch, целенаправленно формирует «государственно контролируемую альтернативу интернету» — замкнутое внутреннее интернет-пространство (интранет), которое будет находиться под полным контролем властей.

Сейчас на территории Ирана работают только правительственные ресурсы, лояльные к режиму средства массовой информации, банковские сервисы, а также ограниченное количество платформ для торговли, медицины и образования. Доступ к международным сайтам, социальным сетям и независимым источникам информации заблокирован.

В отчете Filterwatch отмечается: «Это самая масштабная и самая изощренная коммуникационная блокада в истории Ирана. Власти создали почти полный информационный вакуум, лишив людей возможности общаться не только с внешним миром, но и между собой».

Отдельно иранские власти сосредоточились на борьбе с попытками обхода блокировок. По информации Filterwatch, Тегеран планирует глушить спутниковый интернет Starlink, принадлежащий компании Илона Маска, а также изымать спутниковые антенны у населения.

Представительница правительства Ирана Фатеме Мохаджерани подтвердила, что до марта 2026 года возвращение полноценного доступа к интернету не ожидается. В то же время она подчеркнула, что даже после этого «доступ к сети уже никогда не будет таким, как раньше».

Эксперты отмечают, что переход на закрытую цифровую систему может означать радикальное изменение информационного пространства в стране и дальнейшее усиление контроля над обществом.

