Протесты в Казахстане: Лукашенко заявил, что митингующие должны стать на колени перед силовиками

Протесты в Казахстане: Лукашенко заявил, что митингующие должны стать на колени перед силовиками

Самопровозглашенный президент назвал события в Казахстане "поучительными" для Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Казахстане должны пойти на переговоры с властью и извиниться перед военными.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди… К этим протестующим. Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали — хватит", — сказал он.

Самопровозглашенный президент считает, что казахстанцы должны "договариваться, пока далеко не зашли".

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"Там противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться. Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, для переговоров", — сказал белорусский диктатор.

Лукашенко назвал события в Казахстане "поучительными" для Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Казахстане может повториться "украинский сценарий".

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления в стране массового протеста

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

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