Протесты в Казахстане: погибли 8 полицейских и один солдат Нацгвардии

Еще 317 силовиков получили ранения. О жертвах среди митингующих не сообщается.
В Казахстане во время массовых протестов погибли 8 полицейских и один солдат Национальной гвардии.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны.
Еще 317 силовиков получили ранения. О жертвах среди митингующих не сообщается.
Также в Сети показали кадры последствий протестных акций в Алматы — разбитые витрины магазинов, в которых, очевидно, побывали мародеры.
Кроме того, появились кадры горающего здание администрации Алматы.
Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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