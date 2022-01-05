Протесты в Казахстане: погибли 8 полицейских и один солдат Нацгвардии

Протесты в Казахстане: погибли 8 полицейских и один солдат Нацгвардии

Еще 317 силовиков получили ранения. О жертвах среди митингующих не сообщается.

В Казахстане во время массовых протестов погибли 8 полицейских и один солдат Национальной гвардии.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Еще 317 силовиков получили ранения. О жертвах среди митингующих не сообщается.

Также в Сети показали кадры последствий протестных акций в Алматы — разбитые витрины магазинов, в которых, очевидно, побывали мародеры.

Кроме того, появились кадры горающего здание администрации Алматы.

Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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