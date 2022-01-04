Протесты в Казахстане: полиция массово задерживает участников акций (видео)

Стихийные "газовые" протесты переросли в политические митинги и стычки с полицией.

В Казахстане силовики массово задерживают участников протестных акций, которые проходят по всей стране.

Об этом сообщает Радио Азаттык. Видео задержаний появились в Сети.

Как сообщалось ранее, во вторник, 4 января, казахстанская полиция задержала в столице Нур-Султане как минимум трех человек. Тем не мене, судя по видео из соцсетей, задержания не испугали жителей казахстанской столицы, и они продолжают отстаивать свое мнение на улицах.

В Алматы, несмотря на перекрыты площади и полицейскую охрану, люди вышли на митинги. Полиция брутально задерживала демонстрантов.

В Каскелене, городе близ Алматы, несколько активистов вышли на акцию протеста, которую назвали "Казахстан — большая тюрьма". Через некоторое время их остановили полицейские, использовавшие при задержании слезоточивый газ. По словам одного из участников акции в Каскелене, Еркина Казиева, семерых участников акции доставили в изолятор временного содержания.

В Караганде как минимум около 200 человек, в основном мужчин, вышли на одну из площадей города. Люди потребовали, чтобы к ним прибыл аким (глава администрации — Ред.) Карагандинской области Женис Касымбек. Протестующих пока не разгоняют.

В городе Актобе митингующие собирались в двух местах: перед зданием областного акимата и на проспекте 312-й Стрелковой Дивизии. Полиция сначала заблокировала проезд, после чего водители оставили машины и продолжили двигаться пешком. Они прорвали металлические ограждения и ряды полиции, затем преодолели оставшиеся два километра до акимата.

В городе Таразе полиция задержала местных жителей и журналистов, которые собрались на акцию протеста. По словам участников, полицейские приступили к задержаниям почти сразу начала акции.

Как сообщает NEXTA Live, в город Актау — один из центров протеста — начинают прибывать военные из других регионов страны.

Судя по видео из соцсетей, наиболее "жарко" в Кизилорде. Там тоже начались столкновения с силовиками. Протестующих задерживают и увозят в отделения полиции.

На фоне массовых протестов в Казахстане перестали открываться сайты Orda.kz и агентства КазТАГ, которые активно освещали эти события.

Напомним, что в Казахстане третий день продолжаются протесты из-за цены на газ.