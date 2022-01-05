Протесты в Казахстане: появилась первая реакция ЕС на массовые митинги в стране

Протесты в Казахстане: появилась первая реакция ЕС на массовые митинги в стране

Европейский Союз призывает власти уважать фундаментальное право грождан на мирный протест.

Европейский Союз отреагировал на массовые протесты в Казахстане и призвал все стороны воздержаться от насилия и эскалации конфликта. Евросоюз заверил, что пристально смотрит за ситуацией в стране.

Первое заявление ЕС появилось на сайте Совета Европы вечером 5 января.

"Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они останутся ненасильственными и будут избегать какого-либо подстрекательства к насилию ", — говорится в официальном заявлении.

Европейский Союз призывает власти уважать фундаментальное право грождан на мирный протест и пропорциональность применения силы при защите "своих законных интересов безопасности, а также выполнять свои международные обязательства".

Европейский Союз настаивает на мирном разрешении ситуации путем инклюзивного диалога со всеми сторонами. Там подчеркнули, что ожидают от власти уважения основных прав граждан. "Мы рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу печати и доступ к информации онлайн и офлайн", — подчеркнули в ЕС.

Коротко о протестах в стране:

В Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли , во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.

в котором пообещал "действовать жестко". Кроме этого, он заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год. Также он сообщил о первых жертвах в результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители.

результате массовых протестов, которые продолжаются в стране несколько дней. По предварительной информации, жертвами стали правоохранители. Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из — за массовых протестов.

Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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