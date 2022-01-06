Протесты в Казахстане: прокуратура начала открывать уголовные дела, участникам грозит пожизненное

Дела возбудили по фактам "беспорядков" и "актов терроризма".

В Казахстане прокуратура по фактам организации и участия в массовых беспорядках начала возбуждать уголовные дела против митингующих.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По данным СМИ, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отдал поручение о создании межведомственной следственно-оперативной группы, в которую войдут сотрудники МВД, КНБ и других силовых ведомств.

Наказание по этим статьям Уголовного кодекса предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства. Кроме того, отмечается, что Генпрокуратура собирает и фиксирует следы "преступлений".

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран ОДКБ для подавления массового протеста в стране.

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ). Известно, что в Казахстан уже направились миротворцы из таких стран, как Россия, Беларусь, Таджикистан, Армения. Кыргызстан, входящий в страны-члены, ОДКБ отказался направлять свои военные в Казахстан для "зачистки" митингующих.

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