Протесты в Казахстане: Токаев забирает себе должность у Назарбаева и обещает "действовать жестко"

Протесты в Казахстане: Токаев забирает себе должность у Назарбаева и обещает "действовать жестко"

Президент Казахстана записал новое обращение к народу и заверил, что не будет убегать из столицы.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу в связи с охватившими всю страну массовыми протестами.

Токаев заявил, что вступает в должность главы Совета Безопасности. Ранее главой Совбеза был экспрезидент Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну с 1991 по 2019 год.

Обещает действовать "жестко"

"Как глава государства и сегодня председатель Совета Безопасности, я намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, что народ меня поддержит ", — сказал нынешний президент Казахстана.

Он заверил, что будет находиться в столице, "что бы ни случилось". Нынешние события президент назвал "черной полосой" в истории страны, но заверил, что Казахстан "выйдет из нее сильнее".

Назвал протестующих "бандитствующими элементами"

"Происходят массовые нападения на работников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят улицами, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Ситуация угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя", — сказал Токаев.

Президент признал, что кроме Алматы ситуация обострилась и в некоторых других областных центрах страны. Поэтому чрезвычайное положение Токаев назвал "необходимой мерой".

"Заговорщики"

Токаев считает, что протесты тщательно продумали заговорщики.

"Обращаю внимание на высокую организованность хулиганящих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, мотивированных финансово — именно заговорщиков", — считает глава государства.

Обещает политические изменения

Касим-Жомарт Токаев обещает вскоре высказать новые предложения по политической трансформации Казахстана. Он уверяет, что "остается на прежней позиции последовательных реформ".

Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

Что происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

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