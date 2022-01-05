Протесты в Казахстане: в Алматы митингующие захватили аэропорт и разграбили оружейный магазин

Протесты в Казахстане: в Алматы митингующие захватили аэропорт и разграбили оружейный магазин

События в Алматы стремительно развиваются, противостояние вспыхивает с новой силой.

События в одном из эпицентров казахстанских протестов – городе Алматы – стремительно развиваются. Однако получать оперативную информацию становится все труднее из-за блокировки Интернета, мобильной связи и сайтов СМИ.

Магазин оружия

Митингующие якобы разграбили местный оружейный магазин. Об этом говорится на странице магазина в Instagram.

В магазине пожаловались, что охрана сразу же сбежала, а полицейским нельзя дозвониться. За несколько часов до нападения заведение опубликовало сообщение о закрытии в связи с действием чрезвычайного положения.

Аэропорт

Протестующие уже захватили аэропорт. В настоящее время происходит эвакуация сотрудников аэродрома. Об этом сообщает Orda.kz.

"Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: "Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет", — рассказал изданию блогер Алишер Еликбаев.

Вскоре казахстанские Телеграмм-каналы распространили сообщение якобы от пресс-службы аэропорта, подтверждающей захват аэродрома.

"По предварительным данным в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Как раз в тот момент прилетел самолёт. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров", – сообщили в пресс-службе.

Помещение полиции

В это же время группа протестующих пытается взять штурмом здание Ауэзовского управления полиции города Алматы, передает "Sputnik Казахстан". Одни источники сообщают, что помещение уже под контролем активистов, другие пишут, что идет штурм. Пока чётких данных нет.

Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.