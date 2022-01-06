Протесты в Казахстане: в Алматы полиция начала зачистку улиц, задержано около 2 тысяч человек

Протесты в Казахстане: в Алматы полиция начала зачистку улиц, задержано около 2 тысяч человек

Задержанных доставили в органы полиции города.

В МВД Казахстана сообщили, что в Алматы правоохранители начали зачистку улиц и задержали около двух тысяч митингующих.

Об этом пишет телеграм-канал "Sputnik Казахстан" и публикует соответствующее видео.

Отмечается, что полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай Батыра – Масанчи.

"Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлено около двух тысяч человек", - сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские десантники садятся в грузовой самолет для отправки в Казахстан для подавления митингов в этой стране. В настоящее время точное количество отправленных российских военных неизвестно. ОДКБ также подтверждает участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане, а также военных из Армении и Таджикистана.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

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