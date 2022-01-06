Протесты в Казахстане: в Алматы во время освобождения аэропорта погибли военные — СМИ

Официальной информации от ВС Казахстана пока нет.
"Самые горячие протесты" в Казахстане вечером 5 января были в городе Алматы. Так, в стране заявляют о погибших военных при освобождении аэропорта Алматы от протестующих.
Об этом сообщает казахское издание Zakon.
Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, во время, как власти называют, "антитеррористической операции" в захваченном протестующими аэропорту погибли двое военных Вооруженных сил Казахстана.
Официальной информации от Вооруженных сил Казахстана пока нет. Есть ли пострадавшие среди митингующих — тоже не было сообщений.
Следует отметить, что разгромленный аэропорт в Алматы участники акций покинули. На опубликованных в Сети видео видно, что в помещении терминала видны выбитые стекла, на полу – разбитые стекла, обломки, маски и мусор.
Между тем лидеры стран-участниц Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение о направлении в Казахстан коллективных миротворческих сил.
Напомним, в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы. "Самые горячие" стычки начались 5 января. Поэтому вечером президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны.
Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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