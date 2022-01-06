Протесты в Казахстане: в Нур-Султане люди "штурмуют" единственное работающее отделение банка (фото)

Протесты в Казахстане: в Нур-Султане люди "штурмуют" единственное работающее отделение банка (фото)

Жители бросились снимать наличные деньги.

Жители города Нур-Султан сегодня, 6 января, "штурмуют" отделение местного банка "Халык". Возникла большая очередь из желающих снять наличные.

Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан".

По словам очевидцев, это отделение единственное работает в городе, все остальные – закрылись еще вчера, 5 января, из-за протестов в стране.

"Большая очередь в отделение "Халык-банка" в Нур-Султане. Люди массово забирают деньги, поскольку другие отделения закрыты", – передает местный корреспондент.

Кроме того, по информации издания, из-за отсутствия Интернета в магазинах нет безналичного расчета.

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Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули на фоне повышения цен на газ.

5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства.

Токаев также сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления массовых протестов в стране.

А 6 января Минобороны РФ показало кадры отправления десанта в Казахстан.

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