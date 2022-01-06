Протесты в Казахстане: в Нур-Султане люди "штурмуют" единственное работающее отделение банка (фото)

Жители бросились снимать наличные деньги.
Жители города Нур-Султан сегодня, 6 января, "штурмуют" отделение местного банка "Халык". Возникла большая очередь из желающих снять наличные.
Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Казахстан".
По словам очевидцев, это отделение единственное работает в городе, все остальные – закрылись еще вчера, 5 января, из-за протестов в стране.
"Большая очередь в отделение "Халык-банка" в Нур-Султане. Люди массово забирают деньги, поскольку другие отделения закрыты", – передает местный корреспондент.
Кроме того, по информации издания, из-за отсутствия Интернета в магазинах нет безналичного расчета.
Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули на фоне повышения цен на газ.
5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства.
Токаев также сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления массовых протестов в стране.
А 6 января Минобороны РФ показало кадры отправления десанта в Казахстан.
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