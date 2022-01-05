Протесты в Казахстане: в одном из городов решили снести памятник Назарбаеву (видео)

В стране сформировался настоящий культ Назарбаева. В его честь назвали улицы, возвели несколько памятников, а также переименовали столицу.
В Казахстане, в городе Талдыкорган, на фоне массовых протестов митингующие решили снести памятник Нурсултану Назарбаеву.
Видео инцидента появилось в Сети.
На кадрах видно, как активисты канатами пытаются свалить памятник, но пока у них это не удалось.
Кто такой Назарбаев
Нурсултан Назарбаев – предыдущий президент Казахстана и многолетний руководитель страны. Он был у власти еще во времена СССР, а в 1990-м стал президентом Казахской ССР. После развала Советского Союза стал президентом Казахстана и был на этой должности вплоть до 2019 года, когда решил добровольно уйти в отставку.
Однако и после отставки Нурсултан Назарбаев играл немаловажную роль в политической жизни Казахстана. Он оставил с собой "пожизненно" должность главы Совбеза, которую сегодня занял Токаев. Также Назарбаев считается руководителем правящей партии "Нур Отан" и носит почетный титул "Елбасы" или "отца нации".
Культ Назарбаева
В стране сформировался настоящий культ Назарбаева. В его честь названы улицы, возведено несколько памятников.
В честь политика также введены государственные праздники: 1 декабря отмечается День Первого президента, День его рождения совпадает с государственным праздником Днем столицы.
В 2019 году столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан.
Напомним, что в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.
В свою очередь, нынешний президент Касим-Жомарт Токаев забрал себе должность у Назарбаева и пообещал "действовать жестко".
Что сейчас происходит в Казахстане, говорится в материале ТСН.ua.
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