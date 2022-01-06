Протесты в Казахстане: в РФ сообщили об усилении вооруженной охраны "Байконура"

Протесты в Казахстане: в РФ сообщили об усилении вооруженной охраны "Байконура"

Какие именно силы взяли космодром под усиленную вооруженную охрану - российские или казахстанские, директор "Роскосмоса" не уточнил.

На фоне обострения ситуации в Казахстане в России заявили об усиленной вооруженной охране космодрома "Байконур".

Об этом сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

"На Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена", - написал Рогозин.

Какие именно силы взяли космодром под усиленную вооруженную охрану - российские или казахстанские, директор "Роскосмоса" не уточнил.

По его словам, оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе.

Отметим, что космодром "Байконур" - первый и самый большой в мире. В настоящее время РФ арендует его у Казахстана. Соглашение заключено до 2050 года. До 2009 года российские военные должны были покинуть "Байконур" и отдать в ведомство "Роскосмосу". Однако известно, что некоторые вооруженные части РФ там все же остались.

Напомним, в Казахстане начались протесты из-за цены на газ, которые переросли в политические митинги.

Худшая ситуация наблюдается в крупнейшем городе Казахстана – Алматы.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев записал новое обращение к народу , в котором пообещал "действовать жестко". Вскоре он обратился за военной поддержкой к странам ОДКБ.

В свою очередь ОДКБ во главе с Россией приняла решение о направлении в Казахстан коллективных миротворческих сил.

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