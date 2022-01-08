Протесты в Казахстане: в Сети показали видео с десятками сожженных полицейских авто

В стране продолжаются массовые акции протестов.
В Казахстане продолжаются массовые акции протеста. Так, по словам очевидцев, почти всю ночь на 8 января в центре Алматы были слышны выстрелы.
А в столице Казахстана Нур-Султане въезд в сторону Аккорды перекрыт грузовиками и военными.
В своем Telegram-канале журналист 1+1 Андрей Цаплиенко опубликовал видео последствий протестов в стране.
Так, Сеть облетели кадры с десятками полицейских автомобилей, которые стоят сожженые дотла. Рядом идут военные.
Напомним, ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отдал приказ силовикам открывать огонь на поражение без предупреждения.
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