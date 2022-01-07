Протесты в Казахстане: в страну прибыли "миротворцы" из Кыргызстана

Протесты в Казахстане: в страну прибыли "миротворцы" из Кыргызстана

Их задача – охранять военные и другие стратегические объекты.

В Казахстан прибыли военнослужащие из Кыргызстана, который сначала отказывался отправлять своих солдат в охваченную протестами страну.

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Как сообщает "Sputnik Казахстан", они сегодня, 7 января, вылетели из авиабазы Кант. Всего в Казахстан прибудет 150 человек.

Отмечается, что они будут охранять военные и другие стратегические объекты.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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