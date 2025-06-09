Протесты в Лос-Анджелесе: полиция применила резиновые пули и светошумовые гранаты (фото)

Протесты в ЛА / © Associated Press

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В Лос-Анджелесе обострились протесты против антимигрантских рейдов, переросшие в столкновения с полицией. Демонстранты заблокировали главную автомагистраль и подожгли несколько беспилотных автомобилей, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Об этом сообщают AP, BBCи CNN

По информации СМИ, центр города объявили зоной запрещенных массовых собраний. В воскресенье, 8 июня, правоохранители задержали 27 человек: 17 — во время разгона акции на шоссе, еще 10 — во время других столкновений в городе. Большинство протестующих разошлись, однако часть до сих пор находится на улицах, которые контролируют усиленные полицейские подразделения.

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Протестующие сожгли четыре беспилотных авто Waymo и бросали различные предметы в полицейские машины. Ночью также поступили сообщения о мародерстве в некоторых магазинах. Полиция активно применяла слезоточивый газ и перцовые баллончики, а во время арестов правоохранители иногда применяли силу.

© APnews

В одном из инцидентов два мотоциклиста прорывались через кордон полиции — оба задержаны, двое полицейских получили ранения.

© APnews

Кроме полиции, в городе находятся около 300 военнослужащих Национальной гвардии США, которые патрулируют ключевые объекты, в том числе центральное СИЗО, вооруженные длинноствольным оружием и защитными щитами. Их привлекли по приказу президента Трампа без согласия губернатора Калифорнии — это первый случай за много лет. Губернатор Ньюсом резко раскритиковал такое решение и обвинил администрацию Трампа в эскалации конфликта, а городской голова Карен Басс назвала действия военных «хаотичной» реакцией на ситуацию.

Напомним, администрация Дональда Трампа планирует депортировать миллион мигрантов в течение первого года после его возвращения в Белый дом. 5 июня Трамп подписал указ об ограничении въезда граждан из 12 стран, которые, по оценкам американских служб, представляют угрозу нацбезопасности США.

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