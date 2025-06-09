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Протесты в Лос-Анджелесе: сколько людей арестовали и какие места призвали обходить
В Лос-Анджелесе — третий день протестов, вызванных антиммиграционными рейдами.
Из-за протестов в Лос-Анджелесе, участники которых выступают против антимигрантских рейдов, президент США Дональд Трамп направил в город 2000 бойцов Национальной гвардии. По состоянию на 9 июня напряжение в Лос-Анджелесе усиливается — протестующие блокируют магистрали, подожгли несколько машин, обустраивают баррикады.
Об этом пишет ряд СМИ и агентств, в частности BBC, Reuters.
Весь центр Лос-Анджелеса объявлен зоной незаконного собрания. Полиция требует от демонстрантов разойтись.
Протестующие поджигают автомобили, бросают бетонные блоки и бутылки в полицию. Задержаны уже 39 человек, а также ранены несколько полицейских.
Текущая ситуация в Лос-Анджелесе
Ужесточение протестов в Лос-Анджелесе 9 июня происходит после того, как Трамп развернул отряды военнослужащих Национальной гвардии.
«С утра нацгвардейцы стояли бок о бок, держа длинноствольное оружие и щиты для борьбы с массовыми беспорядками, возле Центра содержания под стражей в центре Лос-Анджелеса. Протестующие кричали „позор“ и „иди домой“. После того, как некоторые из них подошли к полицейским, другая группа офицеров в форме применила дымовые гранаты», — говорится в АР.
«Полосы движения на юг города остаются закрытыми», — говорится в сообщении.
Несколько мест в центре города полиция объявила «зоной незаконного собрания», а жителям рекомендуют обходить так называемые горячие точки.
Продолжается конфликт между федеральными властями (Национальная гвардия) и местными чиновниками по поводу законности действий.
Где произошли столкновения: хронология событий
Столкновения произошли как в самом Лос-Анджелесе, так и в городе Парамаунте, расположенном к югу от ЛА. Протестующие бросали в автомобиле сотрудников правоохранительных органов камни и яйца.
Напомним, протесты в ЛА начались 6 июня после нескольких рейдов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в разных районах города, когда арестовали по меньшей мере 44 человека.
Столкновения ICE с активистами, а также мирные акции переросли в блокировку дорог, подверглись автомобилям. Полиция применяла слезоточивый газ и взрывные гранаты
8 июня сотни человек собрались вблизи изолятора Metropolitan в центре ЛА. Начались стычки с полицией и Нацгвардией.
9 июня снова усилилось напряжение. В этот день протестующие блокируют магистрали, обустраивают баррикады.
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