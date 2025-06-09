Протесты в Лос-Анджелесе: сколько людей арестовали и какие места призвали обходить

Протесты в Лос-Анджелесе из-за антимигрантских рейдов / © APnews

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Из-за протестов в Лос-Анджелесе, участники которых выступают против антимигрантских рейдов, президент США Дональд Трамп направил в город 2000 бойцов Национальной гвардии. По состоянию на 9 июня напряжение в Лос-Анджелесе усиливается — протестующие блокируют магистрали, подожгли несколько машин, обустраивают баррикады.

Об этом пишет ряд СМИ и агентств, в частности BBC, Reuters.

Весь центр Лос-Анджелеса объявлен зоной незаконного собрания. Полиция требует от демонстрантов разойтись.

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Протестующие поджигают автомобили, бросают бетонные блоки и бутылки в полицию. Задержаны уже 39 человек, а также ранены несколько полицейских.

Текущая ситуация в Лос-Анджелесе

Ужесточение протестов в Лос-Анджелесе 9 июня происходит после того, как Трамп развернул отряды военнослужащих Национальной гвардии.

«С утра нацгвардейцы стояли бок о бок, держа длинноствольное оружие и щиты для борьбы с массовыми беспорядками, возле Центра содержания под стражей в центре Лос-Анджелеса. Протестующие кричали „позор“ и „иди домой“. После того, как некоторые из них подошли к полицейским, другая группа офицеров в форме применила дымовые гранаты», — говорится в АР.

«Полосы движения на юг города остаются закрытыми», — говорится в сообщении.

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Несколько мест в центре города полиция объявила «зоной незаконного собрания», а жителям рекомендуют обходить так называемые горячие точки.

Продолжается конфликт между федеральными властями (Национальная гвардия) и местными чиновниками по поводу законности действий.

Дата публикации 21:34, 05.04.25 Количество просмотров 79 В США тысячи людей протестуют против Трампа

Где произошли столкновения: хронология событий

Столкновения произошли как в самом Лос-Анджелесе, так и в городе Парамаунте, расположенном к югу от ЛА. Протестующие бросали в автомобиле сотрудников правоохранительных органов камни и яйца.

Напомним, протесты в ЛА начались 6 июня после нескольких рейдов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в разных районах города, когда арестовали по меньшей мере 44 человека.

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Столкновения ICE с активистами, а также мирные акции переросли в блокировку дорог, подверглись автомобилям. Полиция применяла слезоточивый газ и взрывные гранаты

8 июня сотни человек собрались вблизи изолятора Metropolitan в центре ЛА. Начались стычки с полицией и Нацгвардией.

9 июня снова усилилось напряжение. В этот день протестующие блокируют магистрали, обустраивают баррикады.

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