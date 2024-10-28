Протесты в Тбилиси: президент Грузии заявила о тотальной фальсификации (видео)

Люди вышли на улицы с отрицанием победы пророссийской партии местного олигарха на выборах в парламент.

Тысячи человек собрались под парламентом Грузии в Тбилиси на акцию протеста против объявленных результатов парламентских выборов.

Об этом свидетельствуют видео с места происшествия.

Участие в митинге приняли несколько тысяч человек. Во время выступления перед демонстрантами президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это голосование "российским" и "тотально сфальсифицированным".

Она и оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявив, что пророссийская "Грузинская мечта" их "украла".

Напомним, в грузинский парламент, кроме провластной партии "Грузинская мечта" официально проходят четыре оппозиционные силы, которые надеялись вместе создать коалицию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 12:00 28 октября. НЕКОТОРЫЕ ВОЛНЫ АТАК НА ХАРЬКОВ! Грузия готовится к ПРОТЕСТАМ

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