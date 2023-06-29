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Протесты во Франции из-за убийства студента: последние новости из эпицентра событий (фото, видео)

Протесты во Франции из-за убийства студента: последние новости из эпицентра событий (фото, видео)

Полиция убила парня, отказавшегося остановиться / Фото: Associated Press

Столкновения протестующих с полицейскими происходят не только в пригородах Парижа.

В Париже, его пригородах, а также в некоторых других городах Франции в ночь на 29 июня произошли массовые беспорядки, которые вспыхнули 27 июня после того, как полицейский застрелил 17-летнего юношу.

Об этом сообщает BBC.

Участники беспорядков сожгли десятки автомобилей, перекрывали улицы, грабили магазины, забросали полицейских камнями и фейерверками. В ответ полиция применяла слезоточивый газ, дубинки и ружья с резиновыми патронами.

Столкновения демонстрантов с полицией произошли также в Лилле, Тулузе и Лионе.

В районе Нантер, где 27 июня полицейский застрелил подростка, полиция применила слезоточивый газ против бросающих камни демонстрантов поджигали мусорные контейнеры и транспортные средства.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что за ночь арестовали около 150 человек. Есть десятки травмированных.

Реакция Макрона

Президент Эмманюэль Макрон назначил на утро 29 июня срочное совещание. Действия полицейского, арестованного по обвинению в непреднамеренном убийстве, Макрон назвал недопустимыми.

Протесты вспыхнули из-за убийства полицией 17-летнего юноши / © Associated Press
Протесты вспыхнули из-за убийства полицией 17-летнего юноши / Фото: Associated Press

Мать погибшего призвала провести в четверг, 29 июня, молчаливый марш в его честь по площади, где его убили, однако активисты снова призвали бороться со злоупотреблением полномочий полицейскими.

По меньшей мере 150 человек были арестованы во Франции на фоне массовых беспорядков / © Associated Press
По меньшей мере 150 человек были арестованы во Франции на фоне массовых беспорядков / Фото: Associated Press

Что произошло

27 июня в пригороде Парижа двое полицейских остановили желтый Mercedes, которым управлял 17-летний парень. Его остановили за нарушение ПДД. На видео, которое распространилось по социальным сетям и было верифицировано AFP, видно, что один из полицейских держал водителя на прицеле, и когда автомобиль тронулся — правоохранитель выстрелил.

Журналисты пишут, что французские официальные лица внимательно следят за ситуацией, поскольку подобные инциденты в прошлом приводили к массовым социальным беспорядкам. Министерство внутренних дел заявило, что количество случаев, когда водители игнорируют приказы полиции остановиться, резко возросло, и во время таких инцидентов полицейские часто сами становятся жертвами.

Справка:

По данным французских медиа, в прошлом году во время проверок на дорогах были убиты 13 человек. Во Франции в 2017 году изменили закон таким образом, что полицейские получили больше полномочий по использованию оружия.

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