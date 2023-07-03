Протесты во Франции набирают обороты: мятежники атаковали дом мэра, а бабушка погибшего просит остановиться

Полиция Франции задержала, по меньшей мере, 719 человек во время беспорядков из-за убийства полицией 17-летнего парня.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Ночью злоумышленники на автомобиле протаранили здание мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз. Мэр Винсент Жанбрун находился в своем офисе, а его жена и двое детей спали. Неизвестные злоумышленники въехали в ворота и подожгли автомобиль во дворе.

Когда жена мэра и их дети пытались скрыться, в них начали бросать файеры. В результате женщина и один ребенок получили ранения.

"Это была попытка убийства из-за невыразимой трусости", — заявил мэр Жанбрун.

Бабушка парня по имени Ноэль, которого убил полицейский во Франции, призвала протестующих остановиться.

"Мы не хотим, чтобы они разрушали магазины, автобусы и школы. Они используют Ноэля как оправдание. Мы хотим, чтобы все успокоилось", — сказала Надежда в эфире BFM TV.

Она уверена, что убивший ее внука полицейский будет наказан.

Что стало причиной массовых протестов

Беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, которого полиция застрелила во время дорожного контроля неподалеку от Парижа.

Массовые протесты начались с вечера 27 июня и каждую следующую ночь расширялись на новые города.

В субботу во французском Нантере похоронили Ноэля. Как сообщается, похороны были частными, на нем присутствовали только члены семьи и друзья погибшего. Адвокаты семьи попросили журналистов не посещать церемонию, заявив, что это семейное дело. Вокруг мечети работала усиленная охрана.

Такого уровня беспорядков во Франции не было с 2005 года, когда смерть двух скрывавшихся от полиции мальчиков-подростков вызвала нескольконедельные протесты и беспорядки. Тогда власти страны объявили чрезвычайное положение. Пока Париж не планирует прибегать к этому мероприятию.

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