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Протесты во Франции переросли в массовые беспорядки: подожгли мэрию и другие здания (видео)
Массовые протесты во Франции сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами и погромами. В нескольких городах нападения подверглись общественные здания, в том числе мэрии.
В субботу, 17 октября, масштабные протесты во Франции переросли в беспорядки. В Париже и других городах разразились столкновения с полицией, участники беспорядков поджигали автомобили, громили магазины и атаковали административные здания.
Об этом сообщают Reuters , AFP . Видео беспорядков также распространяет Telegram-канал Clash Report .
Демонстрации охватили более сотни городов Франции. По данным Министерства внутренних дел, участие в них приняли около 550 тысяч человек, в то время как профсоюз CGT оценивает количество протестующих в 800 тысяч. Большинство акций происходило мирно, однако в ряде городов ситуация обострилась.
Наибольшие стычки произошли в Париже, Лионе, Марселе и Лиможе.
В столице Франции протестующие поджигали автомобили, разбивали витрины и грабили магазины. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать агрессивные группы демонстрантов.
В Лиможе подожгли здание городской мэрии. В Лионе участники беспорядков разгромили и подожгли помещение туристического офиса на площади Белькур. В Марселе протестующие ворвались в мэрию, повредили имущество и оставили надписи на стенах.
Сообщается также о пострадавших демонстрантах и правоохранителях. По последним данным, полиция задержала около 400 человек.
Причиной массовых протестов стало недовольство ростом стоимости жизни, инфляцией и ухудшением государственных услуг, в частности образования. К студенческим выступлениям присоединились профсоюзы, работники разных отраслей и участники движения «желтых жилетов».
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие и заявил, что виновные в поджогах, погромах и нападениях на общественные учреждения должны понести наказание. Премьер-министр Себастьян Лекорню также подверг резкой критике беспорядки.