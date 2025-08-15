Протесты во время саммита на Аляске: чего требуют американцы

Протесты на Аляске / © скриншот с видео

Сотни проукраинских протестующих, которые вышли на главные улицы Анкориджа накануне саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, выразили скептицизм относительно результатов встречи и разочарование отсутствием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает CNN, опубликовав видео с акции протеста.

Требования демонстрантов, среди которых преобладали местные жители, были четкими: любые переговоры о прекращении военных действий Кремля в Украине не должны происходить за счет суверенитета Украины.

Протестующие пришли с украинскими флагами и плакатами в сине-желтых цветах, на одном из которых были изображены карты Украины и Аляски с надписью «Руки прочь — русских больше нет». Символизм был трогательным, поскольку Аляска когда-то была российской территорией, но сейчас здесь расположены жизненно важные военные объекты США, направленные на сдерживание Москвы.

Лиза Скарборо, 66-летняя жительница Анкориджа, выразила надежду на будущие переговоры, несмотря на свои предостережения.

«Я пессимистично настроена относительно этого, но хочу поддержать это и надеюсь, что они смогут это остановить», — заявила она, отметив страдания, с которыми сталкиваются как украинцы, так и россияне во время продолжающегося конфликта.

65-летняя протестующая Хелен Шарратт выразила свое разочарование отсутствием президента Украины Владимира Зеленского на переговорах, назвав это современным «колониализмом».

«Это касается Украины. Это не касается Америки. Это на самом деле не касается России, разве что Россия вторглась в Украину, и им нужно уйти. Нет о чем договариваться», — заявила Шарратт.

Она подчеркнула, что все, чего хочет Зеленский, — это подтвердить границы своей страны перед лицом агрессии.

Напомним, ранее украинский журналист Остап Ярыш сообщил о демонстрации в поддержку Украины накануне саммита Трампа и Путина в Анкоридже. По его словам, 15 августа, когда будет проходить эта встреча, здесь будет еще больше демонстраций.