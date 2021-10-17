Против COVID-сертификатов: в Италии во время протестов начались стычки с полицией, есть раненые

Манифестация шла мирно до момента, когда группа анархистов попыталась прорваться к зданию администрации области Ломбардия.
Несанкционированный протест противников green pass (электронных COVID-сертификатов - ред) в итальянском Милане закончился несколькими небольшими стычками демонстрантов с полицией.
Об этом информирует Corriere della Sera.
В акции приняли участие около 15 тысяч человек, которые организовали шествие в центре Милана. Движение транспорта в этой части города было полностью блокировано.
Манифестация шла мирно до момента, когда группа анархистов попыталась прорваться к зданию администрации области Ломбардия. После этого, по свидетельствам очевидцев, еще несколько раз между протестующими и правоохранителями происходили небольшие стычки.
Полиция сообщила об одном арестованном и четырех задержанных. Кроме того, стражи порядка установили личности еще 16 манифестантов, которым позднее придется давать объяснения в полиции. По информации СМИ, во время демонстрации одна девушка была ранена.
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